من الغد.. القوى العاملة: السعودية تقرر حظر العمل من 12 ظهرًا للثالثة عصرًا

كتب- مصراوي:

أعلنت وزارة القوى العاملة، عن بدء وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية، تطبيق قرار حظر العمل تحت أشعة الشمس على جميع منشآت القطاع الخاص بدءا من غد الثلاثاء من الساعة 12 ظهرا إلى الساعة الثالثة مساء ويستمر حتى 15 سبتمبر القادم.

وقال هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، في بيان للوزارة اليوم الاثنين، إن وزير القوى العاملة محمد سعفان تلقى تقريرًا من مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالقنصلية العامة المصرية بجدة، أشار فيه وليد عبدالرازق أحمد رئيس مكتب التمثيل العمالي بجدة إلى أن وزارة العمل السعودية دعت أصحاب العمل لتنظيم ساعات العمل مراعاة ما نص عليه هذا القرار للمساهمة في حماية سلامة وصحة العاملين، وتجنبهم ما قد يسببه العمل في هذه الفترة من التعرض لأشعة الشمس المباشرة ، وما قد ينتج عنها من تأثيرات سلبية على الصحة مثل التعرض لضربة الشمس أو الإجهاد الحراري.

وأوضح أن القرار نص على عدم جواز تشغيل العامل في الأعمال المكشوفة تحت أشعة الشمس من الساعة الثانية عشرة ظهرا إلى الساعة الثالثة مساء منذ بدء تنفيذ القرار وحتى منتصف سبتمبر القادم.