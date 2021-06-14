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القابضة للمياه تبحث مع شركة أمريكية سبل التعاون في مجال التحلية

11:47 ص الإثنين 14 يونيو 2021
القابضة للمياه تبحث مع شركة أمريكية سبل التعاون في مجال التحلية

المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة للمياه

كتب- محمد عبدالناصر:

عقدت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، اجتماعا مع ممثلي شركتي بكتل للطاقة وMPS الأمريكية، لبحث سبل التعاون في مجالات تحلية مياه البحر، والحلول المتكاملة باستخدام احدث تكنولوجيا لتخفيض استهلاك الطاقة بمحطات التحلية للحصول على اقل سعر للمياه المنتجة من محطات التحلية.

وأكد المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، أن الدولة لديها خطة طموحة للتوسع فى محطات تحلية مياه البحر لتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة، ومواكبة الزيادة السكانية، بالإضافة إلى تنفيذ حملات توعوية لترشيد استهلاك المياه.

جاء ذلك بحضور اللواء عاصم شكر نائب رئيس الشركة القابضة، وممثلى الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، وشركة بكتل للطاقة وشركة MPSوالتى تعد إحدى الشركات المتخصصه للبناء والهندسة فى الولايات المتحدة الامريكية وأكبر خامس شركة مملوكة للقطاع الخاص فى الولايات المتحدة الامريكية.

وأبدت شركتي بكتل وMPS، الرغبة في مشاركة الدولة المصرية في تنفيذ مشروعات تحلية مياه البحر ومعالجة مياه الصرف الزراعي والصناعي بنظام مشاركة القطاع الخاص (PPP) مع الدولة المصرية، باستخدام أحدث التكنولوجيا العالمية مع استخدام الطاقة الجديدة والمتجددة بهدف خفض سعر تكلفة انتاج المتر المكعب من المياه وتوفير متطالبات الخطة الشاملة للتنمية ومتطلبات الزيادة السكانية والمجتمعات الجديدة.

وتناول الاجتماع عرضا للخطة الاستراتيجية للتوسع فى انشاء محطات تحلية مياه البحر مقسمة الى (6) خطط خمسية تنتهى عام 2050 باجمالى طاقة تصل الى 6.4 مليون م3/يوم بالإضافة إلى المحطات السابق إنشاءها والمحطات الجاري إنشاءها والتي ستصل بإجمالي طاقة مياه الشرب المنتجة من تحلية المياه بالدولة المصرية إلى 7.8 مليون م3/يوم عام 2050، مع العمل على توطين صناعة مكونات محطات تحلية مياه البحر في الدولة المصرية.​

ممدوح رسلان شركة أمريكية تحلية مياه البحر

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