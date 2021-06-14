رئيس الوزراء يتابع إجراءات تنفيذ مشروع تطوير حديقة الفسطاط

كتب- محمد غايات:

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء أمس، اجتماعا؛ لمتابعة إجراءات تنفيذ مشروع تطوير حديقة الفسطاط، بحضور الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ومسئولي الوزارتين، والمكتب الاستشاري.

استهل رئيس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى أنه تم عرض مخطط تطوير حديقة الفسطاط على الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، حيث كلف الرئيس بسرعة البدء في التنفيذ، كما وجه بأن يكون هناك برنامج زمنيّ مضغوط لإنجاز هذا المشروع، الذى سيعد علامة بارزة في القاهرة.

وخلال الاجتماع، كلف رئيس الوزراء بأن تكون هناك شبكة طرق على أعلى مستوى من الكفاءة تحيط بالمشروع؛ وذلك لاستيعاب الكثافات المتوقعة من أعداد الزائرين ورواد هذه الحديقة المركزية.

كما تم خلال الاجتماع استعراض مخطط المشروع، الذي يرتكز على أن تكون هناك جهة واحدة مسئولة عن مراحل تنفيذه بهدف إنشاء وتشغيل حديقة مركزية عالمية مستدامة تخدم كافة أطياف المجتمع، وتكون مقصدا سياحيا عالميا، وذلك من خلال إقامة مناطق ترفيهية لتصبح هذه الحديقة منطقة محورية لتطوير المناطق المحيطة بها؛ بيئيا ومجتمعيا، واقتصاديا، وذلك عبر استدامة التطوير والتشغيل للحديقة من خلال توفير فرص استثمارية وتنموية بها.

وفي الوقت نفسه، تم التنويه إلى أن المرحلة الحالية من المشروع يتم فيها تحديد الأنشطة الأساسية لتنفيذها، والتي تتمثل في التصميمات المقترحة، وتحديد التعاقدات المطلوبة، وكذلك الحصول على الموافقات اللازمة، كما تتمثل في تحديد آلية التسويق الملائمة، وانتهاءً بإدارة المشروع وتنفيذه.

يذكر أن مشروع حديقة الفسطاط يضم مناطق ترفيهية عالمية، وبازارات، وأماكن لإقامة الحفلات الفنية والغنائية، ومناطق للمخيمات والمعسكرات، ومعارض فنية، وسلاسل مطاعم عالمية، ومطاعم ومقاهي مأكولات شعبية، وفنادق متعددة المستويات، وغيرها من الأنشطة الترفيهية التي تناسب مختلف شرائح المواطنين.

وفي ختام الاجتماع، تم الاتفاق على أن يُعقد اجتماع بصفة دورية؛ لعرض ومناقشة موقف تطور المشروع، وبحث آليات تنفيذه، ودفع العمل به، للانتهاء من تشغيله في أقرب وقت وفقا لتكليفات الرئيس.

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