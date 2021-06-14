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الأحد المقبل.. بدء تسليم قطع أراضي الإسكان الاجتماعي بمدينة برج العرب الجديدة

11:13 ص الإثنين 14 يونيو 2021
الأحد المقبل.. بدء تسليم قطع أراضي الإسكان الاجتماعي بمدينة برج العرب الجديدة

الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان

كتب-محمد عبدالناصر:

قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن جهاز تنمية مدينة برج العرب الجديدة، سيبدأ يوم الأحد المقبل الموافق 20/6/2021، وحتى يوم الثلاثاء 10/8/2021، في تسليم قطع أراضي الإسكان الاجتماعي بالحي السادس بالمجاورتين 5 أ ، 5 ب، بمدينة برج العرب الجديدة، والتي تم طرحها بالقرعة العلنية التكميلية.

وأوضح المهندس أسامة عبدالغنى، رئيس جهاز تنمية مدينة برج العرب الجديدة، أنه سيتم تسليم القطع بالمجاورة 5 ب، من 1 : 30، يوم الأحد 20/6/2021، والقطع من 31 : 60، يوم الإثنين 21/6/2021، والقطع من 61 : 90، يوم الثلاثاء 22/6/2021، والقطع من 91 : 120، يوم الأربعاء 23/6/2021، والقطع من 121 : 150، يوم الخميس 24/6/2021، والقطع من 151 : 180، يوم الأحد 27/6/2021، والقطع من 181 : 210، يوم الإثنين 28/6/2021، والقطع من 211 : 240، يوم الثلاثاء 29/6/2021، والقطع من 241 : 270، يوم الأربعاء 30/6/2021.

وأضاف المهندس أسامة عبدالغني، أنه سيتم تسليم القطع من 271 : 300، يوم الأحد 4/7/2021، والقطع من 301 : 330، يوم الإثنين 5/7/2021، والقطع من 331 : 360، يوم الثلاثاء 6/7/2021، والقطع من 361 : 390، يوم الأربعاء 7/7/2021، والقطع من 391 : 420، يوم الخميس 8/7/2021، والقطع من 421 : 450، يوم الأحد 11/7/2021، والقطع من 451 : 480، يوم الإثنين 12/7/2021، والقطع من 481 : 510، يوم الثلاثاء 13/7/2021، والقطع من 511 : 540، يوم الأربعاء 14/7/2021، والقطع من 541 : 570، يوم الخميس 15/7/2021، مشيراً إلى أنه سيتم تسليم قطع الأراضي من 571 : 600، يوم الأحد 25/7/2021، والقطع من 601 : 630، يوم الإثنين 26/7/2021، والقطع من 631 : 660، يوم الثلاثاء 27/7/2021، والقطع من 661 : 656 يوم الأربعاء 28/7/2021.

وقال المهندس أسامة عبدالغنى: سيتم تسليم قطع أراضي الإسكان الاجتماعي بالمجاورة 5 أ، القطع من 629 : 659، يوم الأربعاء 28/7/2021، والقطع من 660 : 690، يوم الخميس 29/7/2021، والقطع من 691 : 720، يوم الأحد 1/8/2021، والقطع من 721 : 750، يوم الإثنين 2/8/2021، والقطع من 751 : 780، يوم الثلاثاء 3/8/2021، والقطع من 781 : 810، يوم الأربعاء 4/8/2021، والقطع من 811 : 830، يوم الخميس 5/8/2021، وتخصيص الأيام من الأحد 8/8/2021، وحتى الثلاثاء 10/8/2021، لمن تخلف عن الاستلام في المواعيد السابقة.​

عاصم الجزار أراضي الإسكان الاجتماعي مدينة برج العرب

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