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3 سنوات.. تفاصيل طرح مواقع انتظار سيارات ومخابز بنظام حق الاستغلال بالقاهرة

10:38 ص الإثنين 14 يونيو 2021
3 سنوات.. تفاصيل طرح مواقع انتظار سيارات ومخابز بنظام حق الاستغلال بالقاهرة

انتظار سيارات

كتب- محمد نصار:

أعلنت محافظة القاهرة، عن طرح حق الاستغلال لمدة 3 سنوات غير قابلة للتجديد لمواقع انتظار المركبات وأماكن انتظار المركبات بالشوارع ومراكز تدريب مهني ومخابز بالأحياء المختلفة.

وتعقد جلسة المزاد يوم السبت الموافق 3/7/2021 بالإدارة المركزية للشئون المالية والإيرادات بديوان عام المحافظة.

وجاء الطرح كالتالي:

- طرح حق الاستغلال وتشغيل مواقع انتظار المركبات لعدد 16 موقعا بمساحات تتراوح من 500 م2 إلى 10230 م2 - تأمين دخول المزاد 50000 جنيه وثمن كراسة الشروط 299 جنيها.

- طرح حق الاستغلال وتشغيل أماكن انتظار السيارات لعدد 66 شارع من بداية الشارع وحتى 200 م2 - تأمين دخول المزاد 10000 جنيه وثمن كراسة الشروط 299 جنيها.

- طرح حق الاستغلال لعدد 3 مراكز تدريب مهني بنشاط ورش بمناطق منشأة ناصر والسلام أول والسلام ثان - تأمين دخول المزاد 5400 جنيه وثمن كراسة الشروط 299 جنيها.

- طرح حق استغلال لـ 4 مخابز لتصنيع الخبز الأفرنجي والحلويات ليس لهم حصص تموينية بمناطق حلوان والمعصرة - تأمين دخول المزاد 5400 جنيه وثمن كراسة الشروط 299 جنيها.

وتطلب كراسة الشروط بها كل التفاصيل من المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بديوان عام محافظة القاهرة بعابدين.​

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مواقع انتظار سيارات مخابز محافظة القاهرة مراكز تدريب مهني

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