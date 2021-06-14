​​لطلاب الثانوية الأزهرية.. تجنب 7 محظورات داخل لجان الامتحانات

كتب- محمود مصطفى:

تبدأ المناطق الأزهرية، السبت المقبل، امتحانات نهاية العام للشهادة الثانوية، التي تعقد وسط إجراءات أمنية، واحترازية مشددة لعدم انتشار فيروس كورونا.

وقال الشيخ أحمد عبدالعظيم رئيس الإدارة المركزية للامتحانات، إن قطاع المعاهد أنهى كافة الاستعدادات الخاصة للامتحانات، موضحًا

أن إجمالي عدد طلاب الثانوية هذا العام يبلغ 113 الف و 800 طالب وطالبة على مستوى الجمهورية، منهم 187 طالبًا بالشعبة العلوم الإسلامية.

وأوضح "عبد العظيم"، أنه تم زيادة مقار اللجان، والتأكد من صلاحيتها لأداء الامتحان، ومعاينة مراكز توزيع الأسئلة، والتأكد من تأمينها، ومخاطبة مديرية الصحة لتواجد الطبيب والزائرة الصحية، ومخاطبة مديرية الأمن لتوفير التأمين اللازم للجان، وإنشاء غرف العمليات التي يجب أن تكون مرتبطة بغرفة عمليات مكتب الوكيل، وغرفة عمليات القطاع، والتأكيد على متابعة غرفة توزيع الأسئلة، والتأكيد على حسن اختيار أعضاء مراكز الأسئلة ومراكز التصحيح.

وينشر (مصراوي) الأشياء المحظورة داخل لجان امتحانات نهاية العام للشهادة الثانوية الأزهرية، وهي كما يلي:

1- ممنوع تناول المشروبات والأطعمة داخل اللجان.

2- عدم استخدام المحمول داخل اللجان إلا لشيخ المعهد فقط.

3- التصحيح عقب انتهاء اللجان مباشرة أولا بأول ولا يتم التأجيل للغد.

4- عدم التدخين داخل اللجان.

5- عدم استخدام الأدوات الشخصية للغير.

9- عدم اصطحاب الكتب المدرسية داخل اللجان.

7- حظر تجمع أولياء الأمور أو غيرهم في محيط لجان امتحانات الثانوية والتصدي القانوني لأي محاولات للغش.

ومن ناحيته قال الدكتور سلامة جمعة رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، إنه سيتم وضع 12 طالبًا في كل لجنة بامتحانات الشهادة الثانوية، مشيرًا إلى أن هناك بعض اللجان توجد بها عشر طلاب فقط.

وقال جمعة في تصريحات لـ"مصراوي"، إنه سيتم توفير كمامات ومطهرات للطلاب على أبواب اللجان، وعزل أي طالب تظهر عليه أعراض فيروس كورونا، حرصًا على بقية الطلاب والعاملين والملاحظين باللجان.

وأشار رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، إلى أنه سيتم تعقيم اللجان أولا بأول عقب كل امتحان، طبقا للإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، حرصا على صحة الطلاب، وضمانا لعدم تعطيل العملية الامتحانية، وإرسال رسالة طمأنة للطلاب بأن اللجنة مؤمنة تماما.

ولفت جمعة، إلى أنه أصدر تعليماته لرؤساء المناطق الأزهرية، بضرورة متابعة الامتحانات على أرض الواقع، وتذليل أي عقبات تواجه الطلاب أو الملاحظين، والتأكد أن اللجان يسودها الهدوء التام حرصا على مصلحة الطلاب.

وأكد رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، على تحقيق مبدأ العدالة في امتحانات الشهادة الثانوية، و تيسير السبل للطلاب لأداء الامتحانات بشكل جيد، وتوفير الجو المناسب لهم دون إفراط أو تفريط.

كان الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر الشريف، والدكتور سلامة داود رئيس قطاع المعاهد، التقيا رؤساء الإدارات المركزية للمناطق الأزهرية على مستوى الجمهورية، للحديث عن التحضير لامتحاناتِ الشهادة الثانوية، والاستعدادِ لها.

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