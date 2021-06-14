مصادر بـ"الثقافة": مقتنيات شقة الزمالك ليس من ضمنها لوحة زهرة الخشخاش

أكدت مصادر مطلعة بقطاع الفنون التشكيلية، التابع لوزارة الثقافة، أن مقتنيات شقة الزمالك من اللوحات، لا تحتوي على لوحة الخشخاش، التي فقدت من متحف محمد محمود خليل، عام 2010.

ولفتت المصادر إلى أن اللوحات المضبوطة بشقة الزمالك ذات قيمة عالية سواء من الناحية المالية أو الفنية، وأن أغلبها لا يختلف عن اللوحات التي يتم عرضها بالمتاحف المصرية، لأنها تحمل توقيع فنانين تشكيليين عالميين، من أهمهم فان جوخ.

وشغلت قضية "شقة الزمالك" أو ما صار يعرف إعلاميًا بـ"مغارة علي بابا"، تيارًا عريضًا من الرأي العام، منذ أثير الجدل حولها الأيام الماضية، بعد أن عثرت إدارة تنفيذ الأحكام بمحكمة جنوب القاهرة على كمية من المجوهرات والأحجار الكريمة والتحف الأثرية بإحدى الشقق في منطقة الزمالك تغطي مساحة الشقة، أثناء دخول الشقة لتنفيذ حكم قضائي.

وتضم المقتنيات لوحات ثمينة مرسومة بالزيت لرسامين عالميين، وتحفا وأنتيكات وعشرات الأوسمة والنياشين مختلفة الألوان والأحجام، التي تعود للعهد الملكي، بالإضافة إلى صناديق مطعمة بالمجوهرات تحوي بداخلها كنوزا وتحفا نادرة وثمينة وأباريق وقطعا معدنية مكتوب عليها عبارة "العدل أساس الملك" وأخرى مرسوم عليها صورا لشخصيات أجنبية، وأوانٍ مطعمة بفصوص لامعة، وقطعا معدنية.​