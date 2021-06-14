عهد السيسي جسّد أعظم مثال لـ"المواطنة".. أسقف بني سويف يعلن بدء إنشاء كاتدرائية السمائيين

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أعلن الأنبا غبريال أسقف بني سويف، وعضو لجنة سكرتارية المجمع المقدس، أنه تم البدء في إنشاء كاتدرائية السمائين بمدينة بني سويف الجديدة شرق النيل على مساحة 5200 متر مربع والتي تضم الكاتدرائية ومبنى للخدمات.

وأضاف أسقف بني سويف في تصريحات له، اليوم أن الأرض صادر لها قرار جمهوري من الرئيس عبدالفتاح السيسي وتم تخصيصها من قبل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

ووجه أسقف بني سويف الشكر للرئيس السيسي وكافة المسئولين مشيدًا بمناخ المحبة الذي تعيشه مصر في عهد السيسي الذي جسد واقعيا أعظم مثال للمواطنة على أرض الواقع وفي أبهى صورها.

جاء ذلك خلال تفقد نيافة الحبر الجليل الأنبا غبريال أسقف بني سويف مدرسة سان جورج الدولية، لتفقد (مشروع حمام السباحة) كما تفقد بناء سور كاتدرائية السمائيين بمدينة بني سويف الجديدة شرق النيل أمس السبت.