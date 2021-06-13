"إسكان النواب" تناقش تعطل تنفيذ مشروعات الصرف في عدد من المحافظات

كتب- نشأت علي:

ناقشت لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الأحد، طلب الإحاطة المقدم من النائب بلال حامد النحال، بشأن توقف الأعمال بمشروع الصرف الصحي بقرية سمخــراط ــ مركز الرحمانية، وقرية منية السعيد مركز المحمودية، بمحافظة البحيرة، بحضور ممثلي وزارة الإسكان وشركة مياه الشرب والصرف الصحي.

وطالب النائب بلال النحال، بسرعة استكمال مشروع الصرف الصحي بالقري المذكورة في طلب الإحاطة، لتخفيف المعاناة عن المواطنين، وأن يتم إزالة أي عراقيل أمام استكمال المشروع.

وبعد الاستماع لممثلي شركة مياه الشرب والصرف الصحي، تم التوافق على أن يتم التنفيذ وبدء العمل في 15 من شهر يوليو 2021، وأن ينتهي العمل في 30 سبتمبر عام 2022.

كما ناقشت لجنة الإسكان بمجلس النواب، طلب إحاطة مقدم من النائب محمد عزت عرفات، بشأن توصيل مياه الشرب للأماكن المحرومة بمركز إيتاي البارود ــ شبراخيت ــ البحيرة، وطلب إحاطة مقدم منا لنائب طلبة النحــال، بشأن عدم انتهاء الأعمال الخاصة بالصرف الصحي بنطاق الوحدة المحلية بالنجاح ــ مركز بدر ــ محافظة البحيرة.

وأوصت لجنة الإسكان، باستكمال تنفيذ مشروعات توصيل مياه الشرب والصرف الصحي المتوقفة في قرى ومراكز البحيرة.