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بالفيديو.. الصحة: انخفاض نسبة إشغال مستشفيات عزل مصابي كورونا لـ29%

09:09 م الأحد 13 يونيو 2021
بالفيديو.. الصحة: انخفاض نسبة إشغال مستشفيات عزل مصابي كورونا لـ29%

مستشفيات عزل مصابي كورونا

(مصراوي):

قال الدكتور شريف وديع، مستشار وزيرة الصحة للطوارئ والرعاية العاجلة، إن مصر تشهد انخفاضًا ملحوظًا في معدل الإصابات بكورونا خلال الموجة الثالثة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" مع الإعلامي سيد علي، أن نسبة المرضى فى مستشفيات العزل انخفضت لـ 29% وعدد إشغال مرضى الرعايات المركزة 56% و34% فقط على أجهزة التنفس الصناعي.

وأكد أن الخدمة الصحية في مصر تقدم على أكمل وجه، والبروتوكولات المصرية لها صدى واسع وممتاز، وسيكون هناك تحسن كبير في ظل جهود الدولة لتطعيم المواطنين بلقاحات كورونا.

مستشفيات العزل مصابي كورونا وزارة الصحة فيروس كورونا

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