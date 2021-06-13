حدث في 8 ساعات| تفاصيل جديدة حول شقة الزمالك.. وطريقة جديدة لنتيجة الشهادة الإعدادية

استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأحد، برونو لومير، وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي، بحضور سامح شكري وزير الخارجية، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، والدكتور محمد معيط وزير المالية. اضغط للتفاصيل