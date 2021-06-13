نقيب المحامين: إجمالي من قُبلت تظلماتهم وأعيدوا من الزوال لا يتجاو 5600 عضو

(مصراوي):

أعلن رجائي عطية نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، إجمالي عدد الذين تم قبول تظلماتهم وأعيدوا من الزوال بعد فحص ملفاتهم من خلال اللجنة التي تشكلت من أعضاء المجلس لهذا الغرض، مؤكدًا أنه بعد ثبوت اشتغالهم لم يتجاوز 5669 محامٍ ومحامية بعد رفض 350 تظلمًا من بين كل الذين خرجوا من الجدول.

ونشر نقيب المحامين عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" قائلًا: "حقائق ترد على الأكاذيب: إجمالي عدد الذين تم قبول تظلماتهم وأعيدوا من الزوال بعد فحص ملفاتهم من خلال اللجنة التي قمت بتشكيلها من أعضاء المجلس لهذا الغرض وبعد ثبوت اشتغالهم لم يتجاوز 5669 محامٍ ومحامية بعد رفض 350 تظلمًا، من بين كل الذين خرجوا من الجدول، وأغلق باب التظلم منذ نهاية أبريل الماضي بعد أن رأينا كفاية الفترة التي فتح فيها لمن كانت له مظلمة وثبت اشتغاله هذه هي الحقيقة ساطعة، فمتى يتوقف الكاذبون عن الإفك والكذب وترويج الشائعات؟!".