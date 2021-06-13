Masrawy logo white

نقيب المحامين: إجمالي من قُبلت تظلماتهم وأعيدوا من الزوال لا يتجاو 5600 عضو

08:36 م الأحد 13 يونيو 2021
نقيب المحامين: إجمالي من قُبلت تظلماتهم وأعيدوا من الزوال لا يتجاو 5600 عضو

رجائي عطية نقيب المحامين

(مصراوي):

أعلن رجائي عطية نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، إجمالي عدد الذين تم قبول تظلماتهم وأعيدوا من الزوال بعد فحص ملفاتهم من خلال اللجنة التي تشكلت من أعضاء المجلس لهذا الغرض، مؤكدًا أنه بعد ثبوت اشتغالهم لم يتجاوز 5669 محامٍ ومحامية بعد رفض 350 تظلمًا من بين كل الذين خرجوا من الجدول.

ونشر نقيب المحامين عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" قائلًا: "حقائق ترد على الأكاذيب: إجمالي عدد الذين تم قبول تظلماتهم وأعيدوا من الزوال بعد فحص ملفاتهم من خلال اللجنة التي قمت بتشكيلها من أعضاء المجلس لهذا الغرض وبعد ثبوت اشتغالهم لم يتجاوز 5669 محامٍ ومحامية بعد رفض 350 تظلمًا، من بين كل الذين خرجوا من الجدول، وأغلق باب التظلم منذ نهاية أبريل الماضي بعد أن رأينا كفاية الفترة التي فتح فيها لمن كانت له مظلمة وثبت اشتغاله هذه هي الحقيقة ساطعة، فمتى يتوقف الكاذبون عن الإفك والكذب وترويج الشائعات؟!".

رجائي عطية نقيب المحامين تظلمات المحامين

الخبر التالى:

حدث في 8 ساعات| تفاصيل جديدة حول شقة الزمالك.. وطريقة جديدة لنتيجة الشهادة الإعدادية

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
755

إصابات اليوم

39

وفيات اليوم

653

متعافون اليوم

271047

إجمالي الإصابات

15510

إجمالي الوفيات

199285

إجمالي المتعافين

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل:المنتخب الأولمبي يهزم جنوب إفريقيا بثلاثية استعدادا لأولمبياد طوكيو

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا