برلمانية لوزير المالية: مخصصات التعليم والصحة غير حقيقية

(مصراوي):

أبدت مها عبدالناصر، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي، اعتراضها على تضارب أرقام موازنات التعليم والصحة، ضمن مشروع موازنة الحكومة لـ2021/2022 ضمن البيان التحليلي لوزارة المالية، قائلة إنه على سبيل المثال الحكومة توضح أن بند موازنة التعليم يزيد عن 250 مليار جنيه، بينما هو 172 مليارا فقط، بينما بلغت مخصصات الصحة الحقيقة 108 مليارات فقط.

وتساءلت عبدالناصر خلال الجلسة العامة لماذا يتم "تستيف" الورق دون أرقام حقيقية، ودمج خدمة الدين ضمن موازنتي الصحة والتعليم لتكون مستوفية النسب الدستورية، مطالبة بدمج موازنة الهيئات ضمن الموازنة العامة.

ووجهت عضو مجلس النواب حديثها لوزير المالية قائلة: "ده تستيف ورق يا سيادة الوزير بالموازنة، ويجب تعديله لصالح الاستثمار في البشر".

وعقب انتهاء كلمتها طالب الوزير مؤكدًا أن الحكومة تحقق النسبة الدستورية، وهو ما ردت عليه النائبة بتأكيد موقفها، مطالبة بتحقيق النسب الدستورية خارج موازنة نسبة الدين.

وتحاور الوزير والنائبة في حوار ثنائي داخل القاعة، حيث أكد الوزير أن الأمر ليس "تستيف ورق"، بل تعمل الحكومة على استيفاء النسب الدستورية للتعليم والصحة.

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