برلماني: رشيد محمد رشيد أول من هدم صناعة النسيج المصرية

كتب- نشأت علي:

طالب النائب معتز محمد محمود رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب اتحاد الصناعات، بتقديم بيان بالمشكلات التي تواجه قطاع النسيج في مصر، مؤكدا أن اللجنة ستبذل أقصى مجهود مع الحكومة لحل الكثير منها، خاصة ما له تأثير مباشر على السوق.

وأضاف ممثل اتحاد الصناعات أثناء اجتماع اللجنة لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من الدكتورة إيناس عبدالحليم، بشأن تدهور قطاع صناعة الملابس في مصر وانخفاض طاقتها الإنتاجية بسبب الركود، وخاصة أن صناعة الملابس الجاهزه تعاني بسبب عدم القدرة على المنافسة.

وتابع أن المعاناة تطال الجميع سواء الاستيراد أو التصدير بسبب الصناعة، وأضاف: "خاطبنا وزيرة الصناعه كثير جدًا والموضوع ليس قاصر على الصناعة وإنما معني بها وزارات الاستثمار والصناعة والكهرباء والبترول وبلا شك الضرائب والرسوم بتعلي التكلفة".

من جانبه أكد النائب محمد المرشدي، أن المعلومات في طلب الإحاطة خاطئة لأنها اختزلت الصناعة في الملابس الجاهزة فقط: "لكننا نواجه أزمة في كل الصناعة بداية من الغزل والنسيج والتصنيع والقطن والحلج"، موضحًا: "لدينا صناعة تفصيل وليس لدينا صناعة ملابس".

وشدد المرشدي على أن بداية هدم صناعة الغزل والنسيج في مصر كانت على يد المهندس رشيد محمد رشيد، وزير التجارة الأسبق، بعد أن منح رجال الأعمال عددًا كبيرًا من الامتيازات، مطالبًا بحماية الأسواق والصناع في كل مشكلات المناطق الصناعية في مصر.