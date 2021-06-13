الخمسين المقدسة وعيدَي الصعود والعنصرة في عظة الأحد على قناة ON

كتب- مينا غالي:

ألقى الأنبا أكسيوس الأسقف العام لكنائس قطاع عين شمس والمطرية وحلمية الزيتون، صباح اليوم، كلمة عبر قناة ON إحدى قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية المالكة لقنوات (ON - dmc - الحياة - cbc)، في إطار عظة الأحد الأسبوعية.

جاءت العظة عن الأحد السادس في فترة الخمسين المقدسة، والذي تحتفل به الكنيسة القبطية الأرثوذكسية اليوم، وقدم نيافته عدة تأملات عن فترة الخمسين وعيدي الصعود والعنصرة اللذين يأتي اليوم بين الاحتفال بهما.

ويتولى الكاتب الصحفي أشرف صادق نائب رئيس تحرير جريدة الأهرام مهمة الإعداد لعظة الأحد الأسبوعية، التي يتبادل أحبار الكنيسة تقديمها منذ انطلاقها.