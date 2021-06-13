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مدبولي: إعفاء مصر من عمولة ضمان المخاطر يعكس ثقة فرنسا في الاقتصاد الوطني

06:47 م الأحد 13 يونيو 2021
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كتب- محمد سامي:

استقبل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وفدا فرنسيا برئاسة برونو لومير، وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي، وعضوية ريمي ريو، المدير التنفيذي للوكالة الفرنسية للتنمية، والسفير ستيفان روماتيه سفير فرنسا لدى مصر، وعدد من المسئولين الفرنسيين، وضم الوفد المصري في المباحثات الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والمهندس كامل الوزير، وزير النقل، والسفير علاء يوسف، سفير مصر لدى فرنسا، والسفير بدر عبد العاطي، مساعد وزير الخارجية للشئون الأوروبية.

من ناحيته، أعلن وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي أن الجانب الفرنسي عمل على منح تسهيلات على القروض الميسرة لمصر في إطار خارطة الطريق، والتي ستتضمن الإعفاء من "عمولة ضمان المخاطر"، نتيجة الاستقرار والثقة التي تتمتع مصر بها حاليًا.

من ناحيته، تقدم الدكتور مصطفي مدبولي بالشكر للجانب الفرنسي على الإعفاء من "عمولة ضمان المخاطر"، مشيراً إلى أن ذلك يعكس عمق العلاقات بين البلدين، وثقة فرنسا في أداء الاقتصاد المصري، وبما يشجع على إقامة مزيد من المشروعات الاستراتيجية مع الجانب الفرنسي.

عمولة ضمان المخاطر فرنسا مصر وزير مالية فرنسا مجلس الوزراء مصطفى مدبولي برونو لومير

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