اتفاقيات بـ4 مليار يورو.. وزير المالية الفرنسي: ملتزمون بتوريد 55 عربة لمترو القاهرة

كتب– محمد سامي:

أدلى برونو لومير، وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي، بتصريحات تلفزيونية بمقر مجلس الوزراء، أعرب في مستهلها عن سعادته بزيارة القاهرة للمرة الثانية خلال عامين، مشيرًا إلى مقابلة الرئيس عبدالفتاح السيسي، والتي تمت صباح اليوم، واصفًا هذا اللقاء بأنه كان مثمرا للغاية، لافتًا كذلك إلى اللقاء الذى عقد مع الدكتور مصطفى مدبولي، وعدد من الوزراء المصريين.

أشار وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي إلى حرص بلاده على إقامة تعاون اقتصادي ومالي وثيق للغاية مع مصر، مؤكدًا أن الحكومة الفرنسية تُولي اهتماماً كبيراً بالتعاون مع القاهرة، وهو ما يأتي تنفيذا لتوجيهات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الخاصة بتعزيز الشراكة الاستراتيجية مع مصر، والبناء على الزيارة المهمة التي أجراها الرئيس السيسي إلى فرنسا في ديسمبر الماضي، موضحاً أن ما تم توقيعه اليوم من عقود واتفاقيات يأتي في هذا الإطار، تجسيداً لهذه الشراكة الاستراتيجية القائمة بين البلدين.

وقال الوزير الفرنسي عقب لقاءه برئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم الأحد: "ما تم توقيعه اليوم من عقود واتفاقيات يأتي كثمار لعمل ستة أشهر متواصلة تعاونت خلالها وزارة المالية والاقتصاد الفرنسية مع نظرائها من الوزارات والجهات المعنية في مصر، متوجهاً للمسئولين المصريين بالشكر على جهودهم وتعاونهم طوال الفترة الماضية".

وأضاف: "تصل القيمة الإجمالية للعقود والاتفاقيات، التي تم توقيعها، إلى نحو 4 مليار يورو، وهو ما يعكس حجم وأهمية هذه الاتفاقيات، مؤكدًا أن بلاده تلتزم من خلالها بتوريد 55 عربة قطار في إطار تنفيذ خطة تطوير الخط الأول لمترو أنفاق القاهرة، إلى جانب تقديم تمويل مالي يصل إلى 800 مليون يورو من جانب الخزانة الفرنسية بتسهيلات كبيرة بهدف تنفيذ هذه الخطة، لافتًا إلى الأهمية الكبيرة التي يمثلها الخط الأول لمترو الأنفاق لقاطني القاهرة الكبرى المستخدمين لهذا الخط ، حيث يتجاوز عدد الركاب 5 ملايين راكب يوميًا.