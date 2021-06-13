رئيس "برلمانية مستقبل وطن" يطالب الحكومة بحزمة سياسات تؤدي إلى تنمية إيرادات الدولة

كتب- نشأت علي:

أعلن النائب أشرف رشاد، رئيس الكتلة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، موافقته على مشروع الموازنة العامة للدولة، قائلًا: "إن هذه الموازنة جاءت بالعديد من الإيجابيات المتوقعة".



وشدد رشاد، خلال كلمته بالجلسة العامة للبرلمان، اليوم الأحد، على عدد من المطالب الموجهة إلى الحكومة، مطالبًا إياها بحزمة سياسات وإجراءات تؤدي إلى تنمية إيرادات الدولة وتمكنها من سداد النفقات المتزايدة مثل أعباء الدين الحكومي، والبحث عن مصادر التمويل بشرط ألا تتعارض مع التشريعات، وألا يتحمل المواطنون أعباء إضافية.



ودعا رئيس الكتلة البرلمانية لحزب مستقبل وطن إلى تبني سياسات اقتصادية تضمن تحقيق استقرار للأسعار والتحكم في معدلات التضخم، والعمل على زيادة الاستثمارات العربية والأجنبية المباشرة وتشجيعها واتخاذ الحكومة كل الإجراءات التي تكفل الرقابة على تنفيذ المشروعات.



وأكد رشاد ضرورة إجراء مراجعة شاملة للأجور والبدلات التي يتقاضاها العاملون في القطاع الصحي، كما دعا إلى العمل على تشجيع التصدير والاقتصاد الإنتاجي، ومواصلة العمل على خفض عجز الموازنة، والمسارعة في تحريك ميكنة الضرائب والجمارك.



واختتم رئيس الكتلة البرلمانية لحزب مستقبل وطن كلمته، قائلًا: "ما كانت الإنجازات لتتحقق إلا بفضل الله ونجاح الرئيس في تحويل التحديات إلى فرص تنمية وإعادة بناء الجمهورية الجديدة لمصر والعمل على تحسين مستوى معيشة المواطنين والارتقاء بالخدمات العامة".