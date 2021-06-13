أين المراقبة؟.. برلماني يواجه الحكومة بخسائر القطاع العام (21 ونصف مليار جنيه عجزًا في الموازنة)

كتب- نشأت علي:

قال النائب سليمان وهدان، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس النواب، إن الرئيس السيسي رفع هامة كل مصري للسماء بفضل ما يقوم به من إجراءات لرفعة الدولة المصرية.

وأشاد وهدان بمبادرات الرئيس السيسي خلال السنوات السبع الماضية؛ لمقام به في مبادرات الصحة والتعليم وحياة كريمة، ولأول مرة يصل إلى الفلاح المصري الذي عاني لسنوات .

وأضاف رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس النواب، خلال كلمته في الجلسة العامة اليوم الأحد، خلال مناقشة التقرير العام بشأن مشروع خطة السنة الرابعة 2021/2022 من خطة التنمية المستدامة متوسطة الأجل (2018/2019– 2021/2022) ومشروع الموازنة العامة للدولة ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2021/2022، أنه لا بد أن تقف الدولة وقفة جادة أمام الخسائر في الموازنة، وأن تكون هناك خارطة طريق لتحقيق قيمة مضافة، والصناديق الخاصة ما لها وما عليها وأنه لا بد أن تكون داعمة للاقتصاد .

وتابع وهدان بأن هناك سيلاً من الخسائر في القطاع العام وقطاع الأعمال العام، تسبب في عجز في الموازنة السابقة بـ18 مليار جنيه، والآن وصل إلى 21 ونصف مليار جنيه عجزًا في الموازنة ومضاعفة في الخسائر، ولا بد أن يكون هناك حل بإنشاء مشروعات، متسائلًا: أين مراقبة الحكومة؟

وأضاف رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس النواب أن تقرير الموازنة خلا تمامًا من دعم شبكة الحماية الاجتماعية ودعم المعاشات في ظل الظروف المتردية.

وطالب وهدان بالزيادة الفورية في المعاشات الأكثر احتياجًا إلى العلاج، وغيره من المتطلبات، وكذلك دعم قطاعَي التعليم والصحة، قائلًا إن على الحكومة رفع مرتبات القطاع الطبي وقطاع التعليم؛ لأن الأمم لا تقوم إلا بالعلم .