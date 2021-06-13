رئيس "زراعة النواب" يطالب بزيادة مخصصات مركز البحوث الزراعية

كتب- مصراوي:

قال النائب هشام الحصري، رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، إن أرقام الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد، تشير إلى وجود استقرار مالي في ظل أزمة كورونا، مشيدًا بخفض العجز الكلي وتحقيق فائض أولي بمشروع الموازنة العامة.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس؛ لمناقشة مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد.

ووجه الحصري، في كلمته، الشكر إلى كل من لجنة الخطة والموازنة على مجهودها في إعداد التقرير العام للموازنة، ولوزارتَي المالية والتخطيط؛ لتوفير الاستثمارات المطلوبة لتحقيق الخطة الاستراتيجية للتنمية وتوفير حياة كريمة للمواطنين، مشيرًا إلى أن الاستثمارات الكلية في الموازنة الجديدة بلغت نحو 933 مليار جنيه بزيادة كبيرة عن العام المالي الماضي.

وقال رئيس لجنة الزراعة والري بالبرلمان: لا يخفى علينا قيام ذلك القطاع بدور فعال في محاور التنمية بالبلاد وتوفير الاحتياجات وزيادة حجم الصادرات وتوفير العملة الصعبة بالبلاد.

وأضاف الحصري: رغم زيادة موازنة وزارة الزراعة بالعام المالي الجديد؛ فإن هناك بعض القطاعات في حاجة إلى زيادة في مخصصاتها، مثل مركز البحوث الزراعية؛ ليتمكن من القيام بدوره تجاه استنباط أصناف جديدة من بعض المحاصيل؛ خصوصًا الخضر التي تحقق إنتاجية أعلى، وكذلك لدعم برنامج تطوير زراعة قصب السكر وحل أزمة الفلاحين بالصعيد؛ بسبب ارتفاع تكاليف زراعة قصب السكر، مشيرًا إلى أنه تم تشكيل لجنة لإعادة تطوير زراعة القصب لزيادة الإنتاجية.