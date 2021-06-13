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مساعد الأمين العام للأمم المتحدة يصل لبحث التعاون بمجالات السكان

04:24 م الأحد 13 يونيو 2021
مساعد الأمين العام للأمم المتحدة يصل لبحث التعاون بمجالات السكان

مطار القاهرة الدولي

كتب- محمد عبيد:

وصل مطار القاهرة الدولي، إيب بيترسن مساعد الأمين العام للأمم المتحدة، ونائب المدير التنفيذى لصندوق الأمم المتحدة للسكان، قادما من نيويورك في زيارة للبلاد تستغرق عدة أيام، في إطار جولة تقوده إلى العراق لبحث دعم التعاون بمجالات السكان.

قالت مصادر بالمطار: يشارك مساعد الأمين العام للأمم المتحدة خلال زيارته في بعض الفعاليات، التي تتناول مختلف قضايا السكان، كما سيلتقي مع عدد من كبار المسئولين والشخصيات بمصر وبالمنظمات العربية، وذلك لبحث التعاون فى مجالات المرأة والسكان، واستراتيجية تنمية الأسرة وتحسين الحياة المعيشية ودور صندوق الأمم المتحدة للسكان في تحسين أوضاع المرأة، وتحقيق التنمية المستدامة، كما سيشارك المسئول الأممي خلال زيارته في احتفالية يقيمها الصندوق لتعيين الفنانة أمينة خليل كسفيرة فخرية لصندوق الأمم المتحدة للسكان.

مطار القاهرة الدولي مساعد الأمين العام للأمم المتحدة إيب بيترسن

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