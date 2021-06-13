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الرئيس السيسى يستقبل رئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة الباكستانية

03:53 م الأحد 13 يونيو 2021
الرئيس السيسى يستقبل رئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة الباكستانية

الرئيس عبد الفتاح السيسي

كتب- محمد سامي:

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، الفريق أول نديم رضا رازا، رئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة الباكستانية، بحضور الفريق أول محمد زكي وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والسفير الباكستاني بالقاهرة.

وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس طلب نقل تحياته إلى الرئيس عارف علوي ورئيس الوزراء عمران خان، مشيداً بالعلاقات التاريخية التي تجمع بين البلدين، ومؤكداً التطلع لتطوير التعاون الثنائي مع باكستان وتبادل الخبرات في مختلف المجالات، والحرص على تعزيز التنسيق والتشاور معها إزاء مختلف القضايا الإقليمية والموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وعلى رأسها مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف والذي يعد أحد أهم التحديات التي تواجه العالم، ومن ثم الاهمية البالغة لتكاتف الجهود المشتركة من اجل توضيح ونشر مبادئ صحيح الدين وقبول الآخر والتعايش السلمي أخذاً في الاعتبار تثمين مصر لدور باكستان قيادةً وشعباً كدولة محورية في المنطقة.

الرئيس السيسى القوات المسلحة الباكستانية الرئيس عبد الفتاح السيسي نديم رضا رازا محمد زكي

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