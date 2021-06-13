"لو عليك قرض".. هل يمكن الاستفادة من مبادرة التمويل العقاري الـ3%؟

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كتب- محمد عبدالناصر:

يتساءل عدد كبير من المواطنين راغبي الاستفادة من المبادرة الجديدة الخاصة بالتمويل العقاري بفائدة 3%، عن مدى الاستفادة في ظل وجود قرض آخر يتم سداد الأقساط الخاصة به.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه قيادات البنك المركزي بضرورة بلورة مبادرة جديدة للتمويل العقاري، تهدف إلى توفير وحدات سكنية لمحدودي ومتوسطي الدخل بالتقسيط على 30 سنة بفائدة 3%، ومن المتوقع أن يعلن البنك المركزي عن التفاصيل النهائية لهذه المبادرة خلال الأيام القريبة المقبلة.

المهندس خالد المهدي، خبير التقييم العقاري، قال: أي مواطن يحق له الاستفادة من مبادرة التمويل العقاري لوحدة سكنية مرة واحدة فقط، بشرط عدم الاستفادة من مبادرات التمويل العقاري السابقة التي أعلن عنها البنك المركزي والتي بدأت منذ 2014.

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ووفقا للمبادرة الجديدة الخاصة بالتمويل العقاري، يحق التقديم على قرض التمويل العقاري بفائدة 3% حتى لو تم الاستفادة من قروض التمويل العقاري التي تعلن عنها البنوك والشركات خارج إطار مبادرات البنك المركزي.

وتحدد شروط الاستفادة من التمويل العقاري حدا أقصى لقيمة القسط من الدخل، بحيث لا يتجاوز 40% من قيمة المرتب، ففي حالة وجود أي قرض آخر بخلاف قرض التمويل العقاري يكون مجموع القسطين لا يتجاوز 40%، وفي هذه الحالة يمكن الاستفادة من التمويل العقاري في ظل وجود قرض آخر.

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وأشار خبير التقييم العقاري، إلى أن مشروع الإسكان الاجتماعي فقط، يشترط عدم وجود أي قرض مستمر أثناء الحصول على قرض التمويل العقاري، ولا بد من تسوية القرض الأول للاستمرار في تخصيص شقة بالإسكان الاجتماعي.

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