لضمان تكافؤ الفرص بين النواب.. رئيس البرلمان يضع قواعد مناقشة الموازنة العامة

كتب- نشأت علي:

أعلن المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، وضع قواعد لمناقشة الموازنة العامة لمجلس النواب، والتي أعدتها لجنة الخطة .

وقال جبالي، خلال الجلسة العامة اليوم الأحد، إنه تم الاتفاق من هيئة المكتب على مجموعة من القواعد؛ لضمان تكافؤ الفرص بين النواب، مطالبًا بضرورة التزام النواب بالمدة الزمنية المحددة اختصارًا للوقت.

وجاءت أبرز القواعد على النحو التالي:

- يتحدث كلٌّ من ممثلي الهيئات البرلمانية ورؤساء اللجان في مدة لا تتجاوز 5 دقائق.

- تخصص لكل نائب مدة لا تزيد على 3 دقائق مع تأكيد عدم طرح أي بيانات عاجلة.

- ترتيب الحديث بأن يتحدث ممثل هيئة برلمانية ثم رئيس لجنة نوعية ثم اثنان من النواب الآخرين.

- يتحدث جميع النواب الذين سيحصلون على الكلمة من أماكنهم.

- من يتم النداء عليه من النواب لمنحه الكلمة ولا يوجد في القاعة لا تُعطى له الكلمة إلا بعد انتهاء جميع النواب من كملتهم أو حسب الظروف.

- من يحيط بمبادئ المحاسبة لا يتحدث فقط في الكميات الإجمالية سواء الاستخدامات والإيرادات، والتركيز على النسب.