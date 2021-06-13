في التحقيق حالياً.. ما العقوبة المنتظرة لرجل الفعل الفاضح داخل القطار؟

كتب - أحمد جمعة:

كشف صبري عثمان، مدير خط نجدة الطفل بالمجلس القومي للأمومة والطفولة، عن العقوبة المنتظرة بحق الرجل الذي ظهر بفيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، أثناء تحرشه بطفل داخل قطار، والذي أثار موجة غضب واسعة.

وأضاف عثمان في تصريحات لمصراوي، اليوم، إنه تم رصد الواقعة عبر فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والذي يعد أحد آليات العمل بخط نجدة الطفل، وتم إبلاغ النيابة العامة، وتباشر نيابة استئناف أسيوط تحقيقاتها حاليا.

للمزيد اضغط هنا

مصدر بـ"النقل" يكشف تفاصيل الفيديو الفاضح في قطار "القاهرة - أسوان"

وأوضح أنه حال ثبوت هذه الواقعة وفق ما ظهر بالفيديو المتداول، فهي تشكل جريمة هتك عرض وفق حكم المادة 268 من قانون العقوبات، وتصل عقوبتها إلى السجن المشدد مدة لا تقل عن 7 سنوات، إذا كان عمر من وقعت عليه الجريمة لم يبلغ 18 سنة ميلادية.

وتنص المادة 268 من قانون العقوبات على أنه "كل من هتك عرض إنسان بالقوة أو بالتهديد أو شرع في ذلك يُعاقب بالسجن المشدد، وإذا كان عمر من وقعت عليه الجريمة المذكورة لم يبلغ ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان مرتكبها أو أحد مرتكبيها ممن نُص عليهم في الفقرة الثانية من المادة 267 (من أصول المجني عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه أو كان خادماً بالأجر عنده أو عند من تقدم ذكرهم، أو تعدد الفاعلون للجريمة) تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات، وإذا اجتمع هذان الظرفان معاً يُحكم بالسجن المؤبد".

كانت مصادر في السكة الحديد، قالت إن قطار 1008 (القاهرة-أسوان) شهد واقعة فعل فاضح داخل إحدى العربات، أثناء رحلته من القاهرة إلى جنوب الصعيد، الأربعاء الماضي، صورها أحد الركاب بتليفونه المحمول، ونشرها عبر صفحات ومواقع التواصل الاجتماعي.

وأضافت المصادر أن القطار انطلق كعادته في رحلته اليومية في تمام الساعة 11:15 مساء من القاهرة إلى أسوان، وما بين محطات المنيا وأسيوط، اصطحب رجل أربعيني طفلًا صغيرًا داخل إحدى عربات القطار، مستغلًا طفولته وعدم انتباه الركاب لفعله، غير أن شابًا كان في الكرسي المقابل صور الواقعة في مقطع فيديو تجاوز مدته 10 دقائق.