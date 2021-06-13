رئيس "تشريعية النواب" يعلن موافقته على الموازنة العامة.. ويشيد بمشروعات السيسي غير المسبوقة

بعد قرارات القضاء.. أول تعليق من مكتشف قضية شقة الزمالك- مغارة علي

كتب- نشأت علي:

قال إبراهيم الهنيدي، رئيس لجنة الشؤون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، إنه يتوجه بالشكر إلى رئيس لجنة الخطة والموازنة فخري الفقي، على الجهد الكبير المبذول في نظر واستعراض الموازنة العامة الجديدة لمزيد من الإصلاح الاقتصادي، وذلك في ظل التبعات السلبية لجائحة كورونا.

وأشار الهنيدي، خلال بيان له اليوم الأحد، إلى أن الاقتصاد المصري لم يكن ليتحمل تلك التداعيات لولا خطوات الإصلاح الاقتصادي وإجراءاته التي بدأت في عام 2014.

وتابع رئيس لجنة الشؤون التشريعية والدستورية بالبرلمان: نشهد تعزيزًا لقدرة الاقتصاد المصري على مواجهة تداعيات "كورونا"، مؤكدًا: سنواصل العمل لإيصال مصر إلى مصاف الدول المتقدمة، ونوجه الشكر إلى الحكومة على خطط التنمية الاقتصادية، وتخصيصها مبلغ 1.9 مليار جنيه لوزارة العدل ضمن الخطة الاستثمارية الجديدة، مطالبًا بزيادة البنود والمخصصات المادية المطلوبة للوزارة.

واستطرد الهنيدي: مشروعات الرئيس السيسي الأخيرة غير مسبوقة وفريدة من نوعها على مستوى العالم، وهناك زيادة في مخصصات البنية التحتية والتأمين الصحي الذي يعد نقلة نوعية في الاهتمام بصحة المواطنين.

وتوجه رئيس لجنة الشؤون التشريعية والدستورية بالبرلمان بالشكر إلى الرئيس على دعمه الكامل للمواطن المصري من خلال الرعاية الاجتماعية، مستهدفًا حياة كريمة لجميع المصريين.

وتوجه الهنيدي بالشكر أيضًا إلى رئيس مجلس الوزراء؛ لعمله الدؤوب للنهوض بالاقتصاد المصري، معلنًا موافقته على مشروع الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية الجديدة.