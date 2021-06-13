بعد قرارات القضاء.. أول تعليق من مكتشف قضية شقة الزمالك- مغارة علي بابا

كتب- محمد عمارة:

في أول تعليق للنائب السابق خالد محمود، الطرف الشاكي في قضية شقة الزمالك المعروفة إعلاميا بـ"مغارة علي بابا"، على إعلان محكمة جنوب القاهرة الابتدائية التفاصيل الكاملة عن قضية شقة الزمالك التي عثر بداخلها على بعض المقتنيات النادرة للحضارة القديمة والإسلامية وعهد محمد علي، قال إنه يرضى تماما عما كشفته المحكمة واللجان المختصة في المؤتمر الصحفي الذي عقد صباح اليوم الأحد.

وكشفت المحكمة كواليس العثور على مقتنيات وقطع يشتبه في أثريتها داخل شقة زوج شقيقته المستشار أحمد عبدالفتاح أثناء تنفيذ حكم قضائي صادر له ضد ابن شقيقته كريم أحمد عبدالفتاح.

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وأضاف النائب السابق: المحامي الخاص بي أبلغني إمكانية استمرار تنفيذ الحكم الذي حصلت عليه لأخذ حقي، موضحا: المحكمة حكمت بـ800 ألف دولار من أصل 18 مليون دولار، وأنا من الأول قلت هتبرع بيهم لمركز الرحمانية في محافظة البحيرة حيث مسقط رأسي، أنا راضي تماما بما تم، وأنتظر ما ستسفر عنه الإجراءات خلال الأيام المقبلة، بعد ثبوت أثرية أغلب المقتنيات".

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