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وفد وزاري فلسطيني يصل القاهرة للقاء مسئولين

01:45 م الأحد 13 يونيو 2021
وفد وزاري فلسطيني يصل القاهرة للقاء مسئولين

مطار القاهرة الدولي

كتب- محمد عبيد:

وصل مطار القاهرة الدولي، وفد وزاري فلسطيني برئاسة الدكتور زياد أو عمرو نائب رئيس الوزراء، وذلك في زيارة للبلاد للقاء عدد من المسئولين، لبحث الملفات المشتركة.

وقالت مصادر مطلعة بالمطار، تم إنهاء اجراءات وصول الوفد من استراحة كبار الزوار بالمطار، ويضم الوفد وزراء الاقتصاد خالد العسيلي، والأشغال العامة والإسكان المهندس محمد زيارة، والزراعة رياض العطاري، والحكم المحلي مجدي الصالح، والمستشار في مكتب رئيس الوزراء الدكتور اصطيفان سلامة، والوكيل في هيئة الشؤون المدنية أيمن قنديل.

ومن المقرر أن يلتقي الوفد، مع عدد من المسؤولين المصريين لبحث موضوع إعادة إعمار قطاع غزة.​

مطار القاهرة الدولي وفد وزاري فلسطيني استراحة كبار الزوار

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