خبير تفاوض دولي يكشف خطوة ضرورية لمنع الملء الثاني لسد النهضة

كتب- محمد نصار:

طالب خبير التفاوض الدولي الدكتور أحمد المفتي، مصر والسودان برفض الملء الثاني لسد النهضة بأي قدر.

وقال المفتي، لمصراوي: ننصح بأن يعلن السودان ومصر أنهما يرفضان أي قدر من الملء ، إلا إذا تم بعد إبرام اتفاق ملزم.

وشدد على أنه لا يجب العودة للمفاوضات إلا إذا أوقفت إثيوبيا كافة أنشطتها في السد لحين الوصول إلى ذلك الاتفاق.

وحذر المفتي من تكرار سيناريو الملء الأول وهي أن تجر إثيوبيا مصر والسودان إلى تفاوض دون نتيجة إلا أنه يجعل الملء الثاني لسد النهضة وبإرادة إثيوبية منفردة أمرا واقعا.