رئيس جهاز خليج السويس تتفقد أعمال البنية الأساسية وتقود حملة لاسترداد قطعتي أرض

بعد قرارات القضاء.. أول تعليق من مكتشف قضية شقة الزمالك- مغارة علي

كتب- محمد عبدالناصر:

تفقدت المهندسة أسماء مخلوف، رئيس جهاز تنمية شمال خليج السويس، أعمال تنفيذ البنية الأساسية (صرف - مياه - طرق - كهرباء)، بتوسعات المنطقة الصناعية بعتاقة، والتى يقوم بتنفيذها شركة المقاولون العرب فرع القناة، وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية بالاهتمام بالمناطق الصناعية ومشروعات البنية التحتية بكافة المدن الجديدة.

وأوضحت مخلوف، أنه جارٍ الانتهاء من تنفيذ أعمال الصرف بالمنطقة بنسبة إنجاز ٩٨٪، والمياه بنسبة ٩٠٪، والكهرباء بنسبه ٩٠٪، والطرق بنسبة ٧٠٪، مشيرة إلى أن التكلفة الإجمالية للمشروع تقدر بـ٣٤.٥مليون جنيه، بجانب دراسة توسعات محطة معالجة الصرف بعتاقة لتلبية التوسعات المستقبلية.

وأكدت المهندسة أسماء مخلوف، على سرعة الانتهاء من الأعمال الجاري تنفيذها بالمنطقة، لتحقيق أسرع استفادة من الأراضي، مع الالتزام بأعلى معايير الجودة والكفاءة في التنفيذ.

وفي سياق متصل، قادت المهندسة أسماء مخلوف، حملة بالتنسيق بين لجنة استرداد أراضى الدولة، والإدارات المختصة بالجهاز، والتى أسفرت عن استرداد القطعتين رقمي ١٥٥ ، ١٥٦ بمنطقة عتاقة الصناعية.