وزير التعليم العالي يستعرض تقريرا حول جهود مركز بحوث وتطوير الفلزات

كتب- داليا شبل:

استعرض الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقريراً مقدماً من الدكتور عماد عويس، رئيس مركز بحوث وتطوير الفلزات، حول جهود المركز في تنفيذ خطة الدولة بربط البحث العلمي بالصناعة.

وأشار التقرير إلى توقيع المركز بروتوكول تعاون مع شركة الصرف الصحي للقاهرة الكبرى، بهدف نقل الخبرات العلمية للمركز إلى الشركة، مدته 3 سنوات.

ويتضمن البروتوكول مساعدة المركز للشركة في تطوير وإنتاج قطع غيار من خردة المحطات، والعمل على إحلال بعض قطع الغيار المستوردة ببدائل محلية.

كما يتضمن البروتوكول تنظيم المركز دورات تدريبية فى جميع المجالات التي تخدم الشركة وترفع من كفاءة العاملين بها.

وأوضح التقرير أن البروتوكول يسهم فى الاستفادة من خبرات المركز كبيت خبرة متخصص على المستوى الإقليمي في مجال بحوث وتطوير المواد، وكذلك يتيح الاستفادة من إمكانات المركز من معدات علمية وبحثية ونصف صناعية في رفع كفاءة خدمات شركة الصرف الصحي بالقاهرة الكبرى، وتعظيم المكون المحلي في الصناعة المصرية.

وقام بتوقيع البروتوكول د. عماد عويس، رئيس مركز بحوث وتطوير الفلزات، والمهندس عادل حسني زكي، رئيس مجلس إدارة شركة الصرف الصحي للقاهرة الكبرى.