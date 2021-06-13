نائب وزير الزراعة: تصدير دواجن بـ٣ ملايين دولار.. والرئيس وجه بدعم القطاع

كتب- أحمد مسعد:

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس السبت، بكل من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة؛ لمتابعة المشروعات القومية التابعة لوزارة الزراعة.

وقال المهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة لشؤون الثروة الحيوانية والداجنة، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي استمع إلى آخر التطورات المتعلقة بالحالة الغذائية وما وصلنا إليه من اقتراب تحقيق الاكتفاء الذاتي من الدواجن، موضحًا أن الرئيس وجَّه بضرورة تحقيق الاكتفاء والتوجه في التصدير.

وعرض وزير الزراعة خطة الوزارة للارتقاء بصناعة الدواجن، والتي تتمتع بالاكتفاء الذاتي على المستوى المحلي، ويعمل بها نحو ٣ ملايين عامل، حيث وجه الرئيس بتشكيل لجنة عليا لتنظيم منظومة صناعة الدواجن للارتقاء بها ودعمها وتنسيق سياساتها.

وأضاف الصياد، في تصريح خاص أدلي به إلى "مصراوي"، اليوم الأحد، أن مصر تمتلك ٣٠ منشأة معزولة ومسجلة في منظمة الصحة الحيوانية الخالية من إنفلونزا الطيور، لافتًا إلى أن إجمالي ما يصدر من مصر بلغ ٣ ملايين دولار.

وتابع نائب وزير الزراعة بأنه تم عمل حصر لكل منشآت الدواجن الخاصة والعامة، حيث وجه السيسي بالبدء في عمل لجنة سياسات بالتعاون مع اتحاد منتجي الدواجن والمربين؛ لمواجهة التحديات المتعلقة بأسعار الأعلاف.

ولفت الصياد إلى أن صناعة الدواجن واحدة من الكيانات الكبرى التي يتجاوز عدد استثماراتها ١٠٠ مليار جنيه، مضيفًا أن حجم إنتاج مصر من الدواجن يصل إلى قرابة 1.5 مليار دجاجة سنويًّا، وتغطي احتياج السوق المحلية.

جدير بالذكر أن حجم استهلاك الفرد يبلغ من الدواجن من 14- 15 كيلوجرامًا سنويًّا، ومن المتوقع ارتفاعها إلى 16 كيلوجرامًا خلال عامَين.