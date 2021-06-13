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عضو العليا للحج: لم نتوقع اقتصار الحج على الداخل السعودي وشركات السياحة تعاني

11:18 ص الأحد 13 يونيو 2021
عضو العليا للحج: لم نتوقع اقتصار الحج على الداخل السعودي وشركات السياحة تعاني

الحج

كتب- يوسف عفيفي:

قال ناصر ترك، عضو اللجنة العليا للحج والعمرة ونائب رئيس غرفة شركات السياحية، إن اللجنة لم تتوقع قرار المملكة العربية السعودية، باقتصار الحج هذا العام على المواطنين والمقيمين داخل المملكة فقط بإجمالي 60 ألف حاج.

وأضاف ترك في تصريحات، أنه كان متوقعا أن يكون الحج لـ10 آلاف فرد داخل المملكة و50 ألف حاج للخارج، مضيفا أن شركات السياحة كانت ترغب بسفر المصريين لأداء فريضة الحج، رغم عدم وجود الحج التجاري.

وأوضح أن المملكة لن تسمح للمصريين بأداء فريضة الحج هذا العام ما عدا المقيمين، موضحا أن السعودية ستفتح التسجيل لمواطنيها والمقيمين بداية من اليوم الأحد.

وأشار ترك، إلى معاناة شركات السياحة خلال العام والنصف الماضيين، خاصة وأنها تعتبر في توقف تام عن العمل، لافتًا إلى أنهم كانوا يتفاءلون بعودة الحج والعمرة لاستعادة النشاط من جديد.

وتابع ترك: التعامل في هذا الملف يكون على المستوى الرسمي لما يرد من السعودية، وكنا متفائلين عندما تم الإعلان عن السماح بأداء فريضة الحج لـ50 ألف فرد على مستوى العالم.

وأعلنت وزارة الحج والعمرة السعودية، اقتصار حج هذا العام على المواطنين والمقيمين داخل المملكة بإجمالي 60 ألف حاج، نظرا لاستمرار تطورات فيروس كورونا وظهور تحورات جديدة له في العالم.​

الحج شركات السياحة ناصر ترك فريضة الحج

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