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​"الشعب الجمهوري" عن لقاء السيسي وبن سلمان: يؤكد قوة العلاقات بين البلدَين الشقيقَين

04:00 ص الأحد 13 يونيو 2021
​"الشعب الجمهوري" عن لقاء السيسي وبن سلمان: يؤكد قوة العلاقات بين البلدَين الشقيقَين

الرئيس عبد الفتاح السيسي

(مصراوي):

أشاد حزب الشعب الجمهوري باللقاء الذي جمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالأمير محمد بن سلمان، ولي عهد المملكة العربية السعودية، على الأراضي المصرية.

وأكد الحزب في بيان له اليوم، أن هذا اللقاء يعكس مدى قوة العلاقة الطيبة بين البلدَين الشقيقَين ومدى أثر تعاونهما الإيجابي على تحقيق الاستقرار في المنطقة.

وأوضح الحزب أن العلاقات المصرية- السعودية شهدت خلال الفترة الماضية طفرة غير مسبوقة في التعاون وتبادل العلاقات؛ من أجل مصلحة الشعبين وباقي دول الجوار العربية.

وجدد الحزب تأييده ودعمه للقيادة السياسية في ما تتخذه من قرارات وخطوات لحماية أمن مصر القومي وتوفير الأمان لدول الجوار العربية وتحقيق الاستقرار بالمنطقة.

عبد الفتاح السيسي محمد بن سلمان السعودية الأراضي المصرية حزب الشعب الجمهوري

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