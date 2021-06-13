نائب محافظ القاهرة توجه بدراسة الحالة الإنشائية للعقارات المحيطة بمسجد السيدة رقية

(أ ش أ):

وجهّت نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، جيهان عبد المنعم، بعمل دراسة كاملة للحالة الإنشائية للعقارات المحيطة والمجاورة لمسجد السيدة رقية لاتخاذ قرار مناسب بشأنها حفاظا على أرواح قاطنيها.

جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع الذي عقدته نائب المحافظ، اليوم بمقر المنطقة الجنوبية، بمشاركة لفيف كبير من قيادات الجهات المعنية بمشروع تطوير مزارات آل البيت؛ حيث تم خلال اللقاء مناقشة عدة محاور هامة متعلقة بتنفيذ المشروع، ومتابعة ما تم من مراحل تنفيذ للمشروع وللوقوف على أية مشاكل أو معوقات، يأتي على رأسها مشكلة تسريب المياه بشارع الأشراف ومحيط مسجد السيدة رقية.

وتم - خلال الاجتماع - عرض عدة مقترحات ومناقشتها لإنهاء هذه الأزمة واستكمال أعمال التطوير للمشروع الديني والقومي، وتم اختيار أفضلها وأنسبها، حيث أكدت نائب المحافظ على ضرورة إجراء تحليل لنوع التربة الموجودة وحجمها ومتابعة الميول الأرضية بناء على رأى المستشار الفني والبدء في التنفيذ بخطة ممنهجة ومحددة الأهداف وبجدول زمني محدد.

وشددت نائب المحافظ على ضرورة عمل تصور مبدئي لمسجد السيدة رقية والشاهدين، وعمل تكليف رسمي من الهيئة العامة للآثار لتكليف جهاز التعمير والإسكان للقيام بتحديد الأعمال والبنود المطلوبة لتنفيذ المقترح المتفق عليه لحل مشكلة تسريب المياه، مع عمل الترميم اللازم بالتزامن مع ما تقوم به شركة الصرف الصحي من تحديث لشبكة الصرف الجاري العمل بها على أن يتم التنسيق بين شركة الصرف ومحافظة القاهرة.

وأشارت إلى أن وزارة الآثار سوف تقوم بتنفيذ الأعمال المتعلقة بتخفيض المياه الجوفية طبقا لتوصيات استشاري وزارة الآثار على أن يتم إنهاء الأعمال خلال فترة زمنية محددة.

وأكدت أهمية هذا المشروع لإحياء المناطق الدينية والتاريخية والأثرية، وإبراز قيمتها وجعلها مزارات سياحية ومناطق جذب سياحي وإظهار اللمسة الجمالية بها، لما له من أثر إيجابي على جذب السياحة الداخلية والخارجية، بالإضافة لتسليط الضوء على تاريخ وعراقة الأماكن التراثية.

ووجهت نائب المحافظة حي الخليفة بضرورة مخاطبة رئيس الشركة العامة لمخابز القاهرة بشأن احتياج مشروع تطوير مزارات آل البيت إلى جزء من الأرض التابعة للشركة بنطاق الحي، لإقامة منطقة خدمات وعمل ساحات انتظار للمسجد، وكلفت أيضًا الاستشاري المسؤول عن المشروع بعمل دراسة فنية لاقتراح مدى حاجة المشروع للأرض وكيفية تنفيذها في حالة الموافقة عليها.

وناقشت المشكلة التي تعوق استكمال أعمال المشروع بمتنزه الخليفة التراثي من تعطيل جراء وجود سور متهالك ملاصق للمتنزه خاص بمستشفى المغربي والذي يحتاج إلى ترميم أو إعادة بناء، حيث إنه يسبب خطورة بالغة ويعرض المواطنين والعاملين على تنفيذ الأعمال للخطر، موجهة بضرورة مخاطبة الجهات المعنية بهذا الشأن.​