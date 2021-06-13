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هتك عرض.. أول تحرك رسمي بشأن فيديو الفعل الفاضح داخل قطار

12:17 ص الأحد 13 يونيو 2021
هتك عرض.. أول تحرك رسمي بشأن فيديو الفعل الفاضح داخل قطار

قطار

كتب - أحمد جمعة:

قال صبري عثمان، مدير خط نجدة الطفل بالمجلس القومي للأمومة والطفولة، إن المجلس تقدم ببلاغ للنيابة العامة بشأن واقعة رصد فيديو على مواقع التواصل لرجل يتحرش بطفل داخل قطار، والتي أثارت موجة غضب على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأضاف عثمان في تصريحات لمصراوي، اليوم، إنه تم رصد الواقعة عبر فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والذي يعد أحد آليات العمل بخط نجدة الطفل، وتم إبلاغ النيابة العامة، وتباشر نيابة استئناف أسيوط تحقيقاتها حاليا.

وبشأن العقوبة المنتظرة لمرتكب الواقعة، أوضح أنه لو صحت هذه الواقعه وفق ما ظهر بالفيديو المتداول، فهي تشكل جريمة هتك عرض وفق حكم المادة 268 من قانون العقوبات، وتصل عقوبتها إلى السجن المشدد مدة لا تقل عن 7 سنوات، إذا كان عمر من وقعت عليه الجريمة لم يبلغ 18 سنة ميلادية.

كانت مصادر في السكة الحديد، قالت إن قطار 1008 (القاهرة-أسوان) شهد واقعة فعل فاضح داخل إحدى العربات، أثناء رحلته من القاهرة إلى جنوب الصعيد، الأربعاء الماضي، صورها أحد الركاب بتليفونه المحمول، ونشرها عبر صفحات ومواقع التواصل الاجتماعي.

وأضافت المصادر أن القطار انطلق كعادته في رحلته اليومية في تمام الساعة 11:15 مساء من القاهرة إلى أسوان، وما بين محطات المنيا وأسيوط، اصطحب رجل أربعيني طفلًا صغيرًا داخل إحدى عربات القطار، مستغلًا طفولته وعدم انتباه الركاب لفعله، غير أن شابًا كان في الكرسي المقابل صور الواقعة في مقطع فيديو تجاوز مدته 10 دقائق.

قطار الصعيد هتك عرض طفل التحرش المجلس القومي للأمومة والطفولة

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