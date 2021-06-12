حاصل على نوط الواجب العسكري.. السيرة الذاتية للمتحدث الرسمي للقوات المسلحة

(أ ش أ):

صدق الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، على تعيين عقيد أركان حرب غريب عبدالحافظ غريب بوظيفة المتحدث العسكري الرسمي للقوات المسلحة؛ خلفًا للعميد أركان حرب تامر محمد محمود الرفاعي، في إطار النشرة العسكرية لضباط القوات المسلحة.

وولد العقيد أركان حرب غريب عبدالحافظ غريب في 27 أبريل عام 1978؛ وتخرج في الكلية الحربية في أول يوليو 1999 "السلاح الإشارة".

وحصل على بكالوريوس العلوم العسكرية (الكلية الحربية)، وعلى دورة إعداد القادة المبكر للضباط المتميزين من خريجي كلية القادة والأركان بأكاديمية ناصر العسكرية العليا، ودورة آلية القيادة والسيطرة وعلوم الحاسب الآلي بدولة الصين، والدورة الدولية لقادة الكتائب بدولة ألمانيا، والدورة الأساسية للإعلام والتواصل مع الرأي العام لحلف الناتو باليونان.

كما حصل العقيد أ.ح. غريب، على دورة الدراسات الاستراتيجية والأمن القومي بأكاديمية ناصر العسكرية العليا، ودورة صناع واتخاذ القرار بأكاديمية ناصر العسكرية العليا، ودورة إدارة الأزمات والتفاوض بأكاديمية ناصر العسكرية العليا.

وحصل "غريب" - كذلك - على دبلومة موارد بشرية جامعة حلوان، كما أنه باحث ماجستير علاقات دولية جامعة حلوان، كما حصل على دبلومة في الدراسات الاستراتيجية من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة.

وبالنسبة للوظائف الرئيسية، حصل على جميع الوظائف الحتمية بسلاح الإشارة، والعمل في مجال آلية القيادة والسيطرة وتأمين الاتصالات بقوات الدفاع الجوي، والعمل في مجال الإعلام العسكري.

وحصل على نوط الواجب العسكري من الطبقة الثانية، وميدالية الخدمة الطويلة والقدوة الحسنة، وعلى ميداليات (العيد 25 لانتصارات أكتوبر - العيد 50 لثورة يوليو - العيد 25 لتحرير سيناء - 25 يناير 2011 - 30 يونيو 2013).