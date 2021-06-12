وزيرة الثقافة تطلق فعاليات المهرجان الدولي للطبول والفنون التراثية الثامن

(مصراوي):

أطلقت الفنانة الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، فعاليات الدورة الثامنة من مهرجان الطبول والفنون التراثية برئاسة الفنان انتصار عبدالفتاح، والتي تأتي تحت شعار حوار الطبول من أجل السلام وتستمر فى الفترة من 12 حتى 18 يونيو وتقام برعاية وزارة الثقافة وبالتعاون مع وزارتي الأثار والسياحة، الشباب والرياضة ومحافظة القاهرة وعدد من قطاعات وزارة الثقافة والهيئات الوطنية ومؤسسة حوار.

قالت عبد الدايم: إن إقامة المهرجان يجسد إصرار الدولة المصرية على مجابهة تحديات كورونا والايمان بأهمية الثقافة والفنون في خلق السلام وتحقيق التعايش بين البشر.

وأضافت: إن المهرجان الدولى للطبول والفنون التراثية يتيح الفرصة لإجراء حوار حضارى بين مختلف شعوب العالم من خلال الفنون التراثية كما يعكس قدرة الابداع على مد جسور التواصل بين الامم وخلق تقارب وجداني بينها رغم اختلاف اللغات.

وأشارت إلى أن التراث بمختلف صوره يعد مبعث فخر ويحمل قيم العراقة والأصالة ويعبر عن الهوية الوطنية باعتبارها صلة بين الماضي والحاضر ووسيلة للاسهام في صياغة المستقبل.

وقدم الفنان انتصار عبد الفتاح رئيس ومؤسس المهرجان الشكر لوزيرة الثقافة لحماسها المستمر لاستئناف الأنشطة الإبداعية بجميع المواقع الثقافية ودعمها إقامة المهرجان.

وأضاف: إن المهرجان يعد تحفة فنية وحضارية متميزة بحق فدورة هذا العام هي نموذج للتحدي والصمود تحت شعار حوار الطبول من أجل السلام.

وأشار إلى أن المهرجان يعد سوقا ومنتجا سياحيا وثقافيا متميزا يخلق حالة من التواصل بينها الشعوب ويعبر الأزمنة والأمكنة.

وفى بادرة طيبة تجسد قيمة مصر بين شعوب العالم أعلن رئيس المهرجان أن هونج جين ووك سفير كوريا الجنوبية بالقاهرة قام بإجراء اتصال هاتفي مع وزيرة الثقافة والتي وافقت على طلبه بالمشاركة في افتتاح المهرجان بعزف مقطوعة موسيقية على آلة الساكسفون التي يعشقها وأهداها إلى مصر وشعبها، وسط إشادة جماعية ببراعته التى أبهرت الجمهور.

وكانت وزيرة الثقافة قد تفقدت معرضا للحرف التقليدية والمنتجات اليدوية المصرية من مختلف الأقاليم وتضمن حفل الافتتاح العديد من الفقرات الفنية للفرق المشاركة عبرت عن تراث وهوية كل دولة وجاءت بمثابة حوارا فنيا جمع العديد من ثقافات الشعوب .

يُشار إلى أن الدورة 8 من المهرجان الدولى للطبول والفنون التراثية يشارك بفعالياتها 30 فرقة من الدول المشاركة وهى مصر - سوريا - كولومبيا- الفلبين - إندونسيا- السودان - جنوب السودان - بنجلاديش - باكستان -اليمن - الكونغو الديمقراطية - فلسطين وبعض الجاليات الأجنبية المقيمة بمصر وتستضيفها قلعة صلاح الدين - ساحة الهناجر - قبة الغورى حديقة الحرية- حديقة متحف مختار - بيت السنارى بالسيدة زينب - قصر الأمير طاز وتكرم دولة الفلبين بمناسبة مرور 75 عاما على العلاقات الدبلوماسية مع مصر الى جانب عدد من المبدعين المصريين والاجانب هم الفنان التشكيلى الكبير عصمت داوستاشي - فنانة السيرك الكبيرة محاسن الحلو ( مصر ) ، الفنان عبد القادر سالم ( السودان ) ، الفنان دودوندای روز ( السنغال )، باباتوندی أو لاتونجی ( أمريكا - نيجيريا ) وتتوتولامومبوسينا ( كولومبيا ).

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