وظائف هيئة المحطات النووية| مصدر بوزارة الكهرباء يكشف تفاصيل أول يوم في التقديم (صور)

كتب- محمد صلاح:

تفقد الدكتور أمجد الوكيل، رئيس هيئة المحطات النووية، ومحمود زيدان، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة للشئون المالية والإدارية، استقبال الراغبين في التقدم لشغل الوظائف التي أعلنت عنها الهيئة أمس، وفقًا للإعلان رقم 2 لسنة 2021.

واستمع رئيس الهيئة لشرح مفصل من قبل نائب رئيس مجلس الإدارة للشئون المالية والإدارية المكلف بمتابعة ملفات تلقي الطلبات وعملية تنظيم المتقدمين، حيث وجّه بتذليل أي صعوبات أو عقبات تواجه المتقدمين أو العاملين المكلفين من قبل الهيئة ببيع كراسات الشروط والتقدم للوظائف.

وأكد رئيس الهيئة، أنه وجّه بتوفير جميع عمليات الدعم للمغتربين ممن هم خارج نطاق محافظات القاهرة والجيزة، حيث يمكن لأي شخص إرسال صورة بطاقته الشخصية لأي من أقاربه ويسحب الأخير كراسة الشروط والتقدم للوظيفة مع دفع الرسوم المقررة.

وأوضح أن الهيئة تلقت حتى الآن أكثر من 700 طلب ممن اشتروا كراسة الالتحاق بالوظيفة، بالإضافة لتنظيمها عمليات الحصول من حيث أولوية الحضور، ووفرت كراسي ومقاعد لاستقبالهم بداية من الـ9 صباحًا حتى الـ6 مساء، تتخللها راحتان، الأولى تبدأ من الساعة الواحدة ظهرًا حتى الواحدة والنصف، والثانية تبدأ من الـ3 والنصف حتى الـ4 عصرًا، ثم يتم استكمال الأعمال حتى الـ6، مؤكدًا أن الكراسات مطروحة فقط في مقر الهيئة.

وتنقسم الوظائف المطلوبة إلى قسمين: الوظائف العادية، وعددها 300 وظيفة، بالإضافة أيضًا لـ6 وظائف إدارية عليا، تشمل 3 منها رؤساء قطاعات و3 مديرين عموم، بالإضافة إلى وظائف المكافآت الشاملة، وهما 20 سائقًا و10 سكرتارية و10 عمال خدمات بنظام المكافأة الشاملة.

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