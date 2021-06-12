حدث في 8 ساعات| تصعيد مصري بشأن سد النهضة.. والتحقيق في فعل فاضح بقطار القاهرة / أسوان

كتب– أسامة علي:

شهدت مصر، اليوم السبت، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، السيسي وجه بتطوير محطة الزهراء للخيول العربية، وخطاب رسمي مصري لمجلس الأمن بشأن مجلس الأمن، الحكومة تعلن التعاقد على 2.75 مليون جرعة من لقاح الأنفلونزا الموسمية، صالون سياسي يناقش تجربة تنسيقية شباب الأحزاب و السياسيين، تفاصيل حصول طلاب الثانوية العامة على أرقام الجلوس، الأرصاد تعلن استمرار ارتفاع درجات الحرارة.

ويرصد "مصراوي" أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ 8 ساعات الماضية على النحو التالي: