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الإرشاد الزراعي: ندوات ولقاءات توعية لمزارعي 4 محافظات

07:51 م السبت 12 يونيو 2021
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كتب- أحمد مسعد:

تلقى الدكتور علاء عزوز رئيس قطاع الإرشاد الزراعي، تقريرين من المهندس محمود عطا رئيس الإدارة المركزية للبساتين، والدكتور حمدي جامع رئيس الإدارة المركزية للإرشاد الزراعي، حول زيارة مسؤلي الإدارتين إلى محافظات كفرالشيخ، الإسماعيلية، الغربية، والإسكندرية، في إطار التواصل الدائم والمستمر مع المزارعين تنفيذًا لتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بضرورة توصيل المعلومة الارشادية للمزارعين وتقديم التوصيات الفنية لهم بشكل مباشر.

وعقد ممثلو الإدارة المركزية للبساتين، ندوة إرشادية، بمركز الرياض في محافظة كفرالشيخ بحضور عدد من المزارعين، لعرض التوصيات الفنية الخاصة بمحاصيل الموالح، تتضمن أهم الإرشادات أثناء عملية الخدمة وأثناء التزهير والعقد، فضلًا عن أهم الأمراض والآفات التي تصيب الموالح مع التركيز على مرض عفن السرة والتصمغات التي تصيب الموالح.

وقامت لجنة من الادارة المركزية للبساتين، بالمرور على بعض من زمام المراقبة العامة للتعاونيات والتنمية بالإسكندرية، وتم لقاء عدد من المزارعين، كما تم رصد عدد من المشاهدات الحقلية، واعطاء التوصيات المناسبة للمزارعين، والتنبيه عليهم بضرورة شراء الشتلات من مشتل موثوق به ويكون مرخص من وزارة الزراعة والتعامل فقط مع الأصناف المسجلة بالوزارة مع الحصول على مستند شراء.​

علاء عزوز قطاع الإرشاد الزراعي كفرالشيخ السيد القصير وزارة الزراعة

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