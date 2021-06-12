معهد البحوث الفلكية: زلزال يضرب جنوب الجيزة

كتب- يوسف عفيفي:

سجلت محطات الشبكة القومية للزلازل التابعة للمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، اليوم السبت، هزة أرضية بسيطة بقوة 2 على مقياس ريختر في منطقة جنوب الجيزة الساعة الرابعة وعشرة دقائق عصرًا.

وأضافت الشبكة، أنه لم يصل لها أي بلاغ بوقوع إصابات لكن سمع بعض المواطنين صوتًا نتيجة أن الهزة كانت سطحية.

يذكر أن سماء مصر تشهد اليوم ظاهرة فلكية هي اقتران القمر مع كوكب الزهرة في ظاهرة يترقبها جميع هواة الفلك والمهتمون بهذا المجال لمشاهدتها ورصدها وتصويرها.

وأعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية برئاسة الدكتور جاد القاضي، أننا على موعد اليوم مع اقتران بين كوكب الزهرة والقمر وسيكون كوكب الزهرة على أقرب مسافة له من الشمس.