وزير التنمية المحلية يتفقد مجمع مدارس قرية الرياض بتكلفة 24 مليون جنيه

كتب- محمد نصار:

تفقد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية والدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف الأعمال الإنشائية لمشروع مجمع المدارس بقرية الرياض بمركز ناصر ضمن برنامج تطوير الريف المصري في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

يتضمن المجمع إنشاء 3 مدارس بينها مدرسة فنية ودفة بتكلفة 24 مليون جنيه وتقوم بتنفيذه الهيئة العامة للأبنية التعليمية، حيث يضم المجمع مدرسة للتعليم الأساسي "إنشاء جديد" بتكلفة تزيد عن 10 ملايين جنيه حيث تبلغ المساحة الإجمالية 3330 مترا تقربيا، فيما تبلغ مساحة المبنى 667 مترا ويتكون من دور أرضي و4 علوي ويضم 33 فصلاً دراسياً.

كما يتم إنشاء المدرسة الفنية للبنات "إنشاء جديد" بتكلفة تزيد عن 11 مليون جنيه تقريباً، وتبلع مساحة المبنى الدراسي 410 أمتار ويشمل 4 أدوار علوية بجانب دور أرضي بطاقة استيعابية 12 فصلاً دراسيا، فيما تبلغ مساحة الورش 375 مترا، حيث وصلت نسبة التنفيذ إلى 50%، فضلا عن تفقد مجمع الخدمات بالوحدة المحلية لقرية الحمام.

وقال اللواء محمود شعراوي، إن قطاع التعليم يحظى باهتمام كبير ضمن مشروعات برنامج تطوير الريف المصري بالمحافظة حيث يتيح إقامة 48 مدرسة بمركزي ببا وناصر تتضمن حوالي 752 فصلا دراسيا لخدمة حوالي 30 ألف طالب.