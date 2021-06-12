محملة بالأتربة وسرعتها 55 كيلو.. الأرصاد تكشف حقيقة وصول "البوارح" إلى مصر

(مصراوي):

قالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن مناطق من شرق السعودية والكويت، تشهد نشاطًا كبيرًا لرياح "البوارح" المثيرة للرمال والأتربة، حيث تنخفض الرؤية الأفقية إلى ما دون 1000 متر وتنعدم في الأماكن المكشوفة.

وأضافت الهيئة أن "البوارح" عبارة عن رياح شمالية غربية شديدة الجفاف، تثير الغبار والأتربة، وتصل سرعة الرياح فيها أحيانًا إلى أكثر من 55 كم/ ساعة، وقد تؤدي إلى تشكل العواصف الرملية في الحالات الشديدة.

كما تنشأ رياح البوارح بسبب ارتفاع الضغط الجوي السطحي على الحوض الشرقي للبحر الأبيض المتوسط وانخفاضه الشديد فوق شرق الجزيرة العربية وصحراء الربع الخالي، ما يسهم في اندفاع الرياح من الشمال الغربي إلى الجنوب الشرقي مع إثارة الغبار والعواصف الرملية.

يكثر هبوب رياح البوارح على المناطق الشرقية من المملكة العربية السعودية وتصل إلى المناطق الوسطى أحيانًا، وتهب على الكويت وقطر والبحرين والعراق وصولاً إلى الإمارات.

يبدأ موسم رياح البوارح على المملكة العربية السعودية عادة مع نهايات شهر مايو وتستمر حتى يوليو، وتعتبر من أبرز سمات مناخ شرق المملكة في فصل الصيف.

وردت الصفحة الرسمية لهيئة الأرصاد عبر "فيسبوك" على أحد التساؤلات حول حقيقة وصول تلك الرياح إلى مصر، قائلة إنها لن تصل إلى القاهرة أو أي مدينة مصرية.

