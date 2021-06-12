Masrawy logo white

محملة بالأتربة وسرعتها 55 كيلو.. الأرصاد تكشف حقيقة وصول "البوارح" إلى مصر

06:41 م السبت 12 يونيو 2021
محملة بالأتربة وسرعتها 55 كيلو.. الأرصاد تكشف حقيقة وصول "البوارح" إلى مصر

الأتربة

(مصراوي):

قالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن مناطق من شرق السعودية والكويت، تشهد نشاطًا كبيرًا لرياح "البوارح" المثيرة للرمال والأتربة، حيث تنخفض الرؤية الأفقية إلى ما دون 1000 متر وتنعدم في الأماكن المكشوفة.

وأضافت الهيئة أن "البوارح" عبارة عن رياح شمالية غربية شديدة الجفاف، تثير الغبار والأتربة، وتصل سرعة الرياح فيها أحيانًا إلى أكثر من 55 كم/ ساعة، وقد تؤدي إلى تشكل العواصف الرملية في الحالات الشديدة.

كما تنشأ رياح البوارح بسبب ارتفاع الضغط الجوي السطحي على الحوض الشرقي للبحر الأبيض المتوسط وانخفاضه الشديد فوق شرق الجزيرة العربية وصحراء الربع الخالي، ما يسهم في اندفاع الرياح من الشمال الغربي إلى الجنوب الشرقي مع إثارة الغبار والعواصف الرملية.

يكثر هبوب رياح البوارح على المناطق الشرقية من المملكة العربية السعودية وتصل إلى المناطق الوسطى أحيانًا، وتهب على الكويت وقطر والبحرين والعراق وصولاً إلى الإمارات.

يبدأ موسم رياح البوارح على المملكة العربية السعودية عادة مع نهايات شهر مايو وتستمر حتى يوليو، وتعتبر من أبرز سمات مناخ شرق المملكة في فصل الصيف.

وردت الصفحة الرسمية لهيئة الأرصاد عبر "فيسبوك" على أحد التساؤلات حول حقيقة وصول تلك الرياح إلى مصر، قائلة إنها لن تصل إلى القاهرة أو أي مدينة مصرية.
200312017_4423524494348878_2585450791558442359_n200244007_4423524497682211_8465468161192509244_n

الأتربة الهيئة العامة للأرصاد الجوية الطقس درجات الحرارة

الخبر التالى:

وزير التنمية المحلية يتفقد مجمع مدارس قرية الرياض بتكلفة 24 مليون جنيه

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
755

إصابات اليوم

39

وفيات اليوم

653

متعافون اليوم

271047

إجمالي الإصابات

15510

إجمالي الوفيات

199285

إجمالي المتعافين

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل:رسميًّا.. مصر تتحرك دوليًّا ضد إثيوبيا بسبب سد النهضة

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا