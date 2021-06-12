وزير التنمية المحلية: 105 مليارات جنيه استثمارات في بني سويف خلال 7 سنوات

كتب- محمد نصار:

تفقد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية والدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف أعمال مشروع إنشاء مجمع الخدمات الحكومي بقرية الحمام التابعة لمركز ناصر ضمن برنامج تطوير الريف المصري في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

شارك في الجولة الدكتور عاصم سلامة نائب المحافظ والدكتور هشام الهلباوي المشرف العام على برنامج تطوير الريف المصري وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية ومسؤولي حياة كريمة بالوزارة والمحافظة.

ومن جانبه أكد اللواء محمود شعراوي، على أن محافظة بني سويف تحظى بمكانة متميزة في هيكل الاستثمارات الحكومية في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال الفترة من 2014 – 2021 وهناك اهتمام ملحوظ بتطوير المحافظة في كافة المجالات والقطاعات التي تهم المواطنين.

وأضاف اللواء محمود شعراوي، أن الدولة استثمرت في المحافظة خلال تلك الفترة حوالي 105 مليارات جنيه ويشمل ذلك مشروعات الطرق والكهرباء العملاقة ومياه الشرب والصرف الصحي و دعم التنمية الاقتصادية واستثمارات الإدارة المحلية وغيرها من القطاعات الحيوية.

وأوضح أن استثمارات الدولة المصرية لمحافظات الصعيد خلال عهد الرئيس السيسي بلغت حوالي 374 مليار جنيه، مضيفا أن استثمارات التنمية المحلية بالمحافظة بلغت حوالي 3 مليارات جنيه خلال الـ 7 سنوات الماضية، حيث ساعدت هذه الاستثمارات في تخفيض معدلات الفقر في المحافظة وتحويلها لواحدة من أكثر المحافظات الواعدة في صعيد مصر كما أصبحت محافظة جاذبة للاستثمار.

وأكد وزير التنمية المحلية، على أن برنامج تطوير الريف المصري "حياة كريمة" في مرحلته الأولى يستهدف مركزي ببا وناصر بمحافظة بني سويف، ويضم المركزين 12 وحدة محلية قروية و54 قرية رئيسية بخلاف النجوع والكفور والتوابع، ويستفيد من تدخلات البرنامج خلال المرحلة الأولى قرابة 700 ألف مواطن بالقطاع الريفي بالمركزين.

وأضاف اللواء محمود شعراوي، أن المشروعات المخططة بالمركزين تغطي كافة قطاعات التنمية (صرف صحي – مياه شرب - غاز طبيعي – اتصالات – تعليم – شباب - كهرباء - طرق - تبطين ترع - كباري - إنشاء مجمعات الخدمات)، لافتا إلى أنه بدأ بالفعل تنفيذ مشروعات الصرف الصحي والتعليم وتبطين الترع ومجمعات الخدمات ومياه الشرب بالمركزين.

وقال إن الوزارة تدعم إنشاء 12 مجمعا متكاملا للخدمات بواقع مجمع واحد بكل وحدة محلية قروية، وتضم المجمعات كافة الخدمات الإجرائية التي يحتاجها المواطن (بريد - وحدة محلية - وحدة تضامن اجتماعي - مكتب تموين - سجل مدني - شهر عقاري، وغيرها).

وشدد على ضرورة المتابعة المستمرة لمراحل تنفيذ مشروع تطوير الريف المصري وتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا والحفاظ على حياة وسلامة العمال المشاركين في الأعمال الإنشائية بالإضافة إلى معايير السلامة والصحة المهنية بمواقع المشروعات والالتزام بمعايير الجودة.

وأشار شعراوي، إلى أن الوزارة قامت بتنفيذ مشروع تحسين الخدمات العامة في مصر، بالتعاون مع وكالة التعاون الدولي الألمانية من خلال توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة التنمية المحلية ووكالة التعاون الدولي الألمانية، واستهدف المشروع تحسين أداء المحافظة فيما يخص مؤشرات تقرير أنشطة الأعمال الصادر عن البنك الدولي وأهمها تيسير تقديم الخدمات وفصل مقدم الخدمة عن متلقيها.

ولفت إلى أن هذا المشروع ساهم في تطوير 6 مراكز تكنولوجية لخدمة المواطنين بالمحافظة وتبسيط الإجراءات وحوكمتها وتدريب الكوادر البشرية وإعداد دليل مطور لتقديم الخدمات.

وأضاف اللواء شعراوي، أن الوزارة قامت أيضا بتنفيذ مشروع تطوير القوى العاملة وتعزيز المهارات بالتعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ويهدف إلى تعزيز برامج التنمية الاقتصادية المحلية ودعم الإنتاجية والتوظيف، ونجح المشروع في إعداد استراتيجية تنمية اقتصادية شاملة لمحافظة بني سويف وتم عرضها على رئيس مجلس الوزراء تمهيداً لتعميم الممارسات والمنهجيات المعتمدة في إعدادها.