مصدر بـ"النقل" يكشف تفاصيل الفيديو الفاضح في قطار "القاهرة - أسوان"

كتب- أسامة علي:

كشف مصدر مسئول في هيئة السكة الحديد، أنه تم فتح التحقيق في واقعة التحرش بطفل داخل عربة قطار على خط الصعيد.

يأتي ذلك بعد أن تداولت عدد من الصفحات على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، مقطع فيديو تجاوز مدته 10 دقائق يظهر خلالها رجل أربعيني، يتحرش بطفل صغير من الباعة الجائلين داخل عربة أحد القطارات على خط "القاهرة - أسوان".

وقال المصدر لـ"مصراوي" إن هيئة السكة فحصت الفيديو، وأرسلته إلى رجال الشرطة للتعرف على مرتكب الواقعة وتحديد هويته لضبطه وتحويله إلى التحقيق.

وأضاف المصدر، أن الهيئة وجهّت بالتعاون شرطة النقل والمواصلات بالسكة الحديد، لتشديد الرقابة على القطارات ومنع صعود أو تواجد الباعة الجائلين داخلها، والتعامل بشدة وحزم تجاههم، إضافة إلى التوجيه بتشديد الرقابة داخل عربات القطارات من خلال أفراد الشرطة وأفراد الأمن الإدارة بالسكة الحديد.

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