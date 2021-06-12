وفاة رئيسة دير الأمير تواضروس المشرقي في الأقصر

(مصراوي):

توفت اليوم السبت، الراهبة تماڤ إفوميه، رئيسة دير الأمير تاوضروس المشرقي المحارب بغرب الأقصر، ومن المقرر أن تقام صلوات تجنيزها في الدير.

وقرر الدير قصر الصلاة على الآباء والشمامسة وأسرة تماڤ إفوميه فقط، بسبب الإجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا.

ونشر الحساب الخاص بصفحة كنيسة الملاك ميخائيل وكنيسة الشهداء والقديسين بقرية الكشح على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" منشورًا يقول: "خالص العزاء لمجمع راهبات الدير، وعزاء سمائي لأسرتها ومحبيها، ولنفسها البارة النياح والراحة والنصيب والميراث مع جميع القديسين".