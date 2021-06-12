رئيس الوزراء يتابع موقف الحركة السياحية الوافدة إلى مصر

كتب- محمد سامي:

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بالدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، لمتابعة موقف حركة السياحة الوافدة إلى مصر.

وتناول الوزير خلال اللقاء موقف حركة السياحة الوافدة إلى مصر خلال الفترة الماضية، وتحديدًا من يوليو 2020 حتى مايو 2021، بما في ذلك السياحة التي قصدت المدن الساحلية، حيث أشار إلى أعداد السائحين وجنسياتهم والفترات التي قضوها في مصر، وموقف تطبيق الإجراءات الاحترازية في المقاصد السياحية المختلفة، بهدف الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

كما تطرق الدكتور خالد العناني للجهود المبذولة في إطار التسويق للمقاصد السياحية المصرية، لاستعادة زخم الحركة السياحية وتوهجها، مشيرًا إلى أنه يتم الإعداد لزيارة تجمع وزراء الخارجية، والسياحة والآثار، والصحة، تتعلق بالترويج للسياحة المصرية، وللإجراءات الاحترازية التي تطبقها مصر حفاظًا على ضيوفها من الدول المختلفة.

وخلال اللقاء أشار الوزير إلى أنه يتم التجهيز لافتتاح المتحف اليوناني الروماني أحد أشهر الصروح الأثرية في مدينة الإسكندرية مع تطوير المنطقة المحيطة به.

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