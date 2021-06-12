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السيسي يوجّه بتعزيز جهود تطوير محطة "الزهراء" للخيول العربية

05:52 م السبت 12 يونيو 2021
السيسي يوجّه بتعزيز جهود تطوير محطة "الزهراء" للخيول العربية

الرئيس عبدالفتاح السيسي

(مصراوي):

وجّه الرئيس عبدالفتاح السيسي بزيادة الدعم لقطاع إنتاج وصناعة اللحوم، وذلك لما له من مردود اقتصادي واجتماعي مباشر لصالح المواطنين، من خلال توفير تمويل إضافي قدره 10 مليارات جنيه لجميع مشروعات الثروة الحيوانية وصناعة اللحوم بأنواعها.

جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسي اليوم مع رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ووزير الزراعة واستصلاح الأراضي السيد القصير، ونائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي المهندس مصطفى الصياد.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي بأن الاجتماع تناول متابعة عدد من المشروعات القومية التابعة لوزارة الزراعة.

واطلع السيسي على الموقف التنفيذي لتطوير محطة "الزهراء" العريقة للخيول العربية المصرية الأصيلة، باعتبارها واحدة من أشهر مزارع الخيول الأصيلة في العالم التي تمتلك أنقى السلالات من الخيول العربية الأصيلة، وحيث ستمثل النواة الرئيسية لمدينة "مرابط" للخيول بالعاصمة الإدارية الجديدة التي ستصبح صرحًا عالميًا مكتمل الجوانب يغطي كافة مكونات تربية ورياضات الخيول.

ووجه الرئيس السيسي بتعزيز جهود تطوير محطة "الزهراء" بهدف استعادة الإرث المصري العريق في تربية وإنتاج الخيول المصرية العربية الأصيلة، وذلك بالشراكة مع أعرق الخبرات الدولية والمحلية في هذا المجال.

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