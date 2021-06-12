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السيسي يوجّه بزيادة دعم قطاع إنتاج وصناعة اللحوم بتمويل 10 مليارات جنيه

05:46 م السبت 12 يونيو 2021
السيسي يوجّه بزيادة دعم قطاع إنتاج وصناعة اللحوم بتمويل 10 مليارات جنيه

اجتماع الرئيس عبدالفتاح السيسي

(مصراوي):

وجّه الرئيس عبدالفتاح السيسي بزيادة الدعم لقطاع إنتاج وصناعة اللحوم، وذلك لما له من مردود اقتصادي واجتماعي مباشر لصالح المواطنين، من خلال توفير تمويل إضافي قدره 10 مليارات جنيه لجميع مشروعات الثروة الحيوانية وصناعة اللحوم بأنواعها.

جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسي اليوم مع رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ووزير الزراعة واستصلاح الأراضي السيد القصير، ونائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي المهندس مصطفى الصياد.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي بأن الاجتماع تناول متابعة عدد من المشروعات القومية التابعة لوزارة الزراعة.

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